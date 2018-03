EE.UU: Profesor se encuentra detenido por iniciar disparos dentro de un colegio

Un profesor se encuentra detenido luego de haber iniciado una serie de disparos en el interior del colegio Dalton High School en Atlanta, Estados Unidos.

Los reportes entregados por la policía aseguran que no hay ningún estudiante herido, y que el hecho se habría producido dentro de una sala de clases.

Sin embargo, un alumno sufrió de una lesión en el tobillo mientras corría dentro del recinto durante el suceso.

Aun así toda el área dentro de la escuela fue evacuada, por lo que los alumnos tuvieron que ser trasladados al Northwest Georgia Trade Center, pidiéndoles a los padres que los recojan.

La policía de Georgia aún se encuentra informando el hecho a través de Twitter.

UPDATE: The teacher is in custody.

Repeat: no children hurt, no children in danger.

Students will be taken to the NE GA Trade Center. Parents should go there