EE.UU: Policía despedido por no disparar a sospechoso afroamericano ganó demanda por $104 millones

Un expolicía de Estados Unidos llamado Stephen Mader ganó una demanda por despido injustificado obteniendo 175 mil dólares, unos $104 millones de pesos.

El oficial fue dado de baja por no dispararle a un sospechoso afroamericano en 2016, un hombre negro de 23 años llamado RJ Williams, pese a que portaba un arma de fuego.

"Él no estaba enojado", señaló el exoficial que además era un veterano de guerra de Irak y Afganistán. "No era agresivo. No estaba en la posición de usar su arma contra nadie. Nunca me apuntó. No lo percibí como una amenaza inmediata", explicó.

Pese a los intentos de Mader de descomprimir la situación, dos policías arribaron al lugar e inmediatamente mataron a Williams. A los 10 días el veterano de guerra fue despedido del cuerpo de policía de Weirton, West Virginia.

Tras demandar exitosamente a la policía, el abogado de Mader comentó que "ningún oficial debería perder su trabajo, o ver su nombre ensuciado, por elegir hablar en vez de disparar a un ciudadano".