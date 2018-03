EE.UU: Perro murió luego que auxiliar de cabina lo metió en el portaequipajes

La aerolínea United Airlines pidió perdón luego de obligar a una familia a trasladar su perro en el portamaletas pese a que estaba en una jaula aprobada por las autoridades aéreas de Estados Unidos, causando con ésto la muerte de la mascota.

El vuelo iba de Houston a Nueva York, y la aerolínea aseguró que "fue un trágico accidente que nunca debió haber ocurrido, ya que las mascotas nunca deben colocarse en el compartimento superior".

La familia habría pagado 125 dólares por llevar a su perro de diez meses en el vuelo, pero al sentarse en sus asientos los auxiliares de cabina "insistieron hasta el cansancio que el cachorro estaría bien durante las tres horas del vuelo (encerrado con escaso flujo de aire) y ella al final estuvo de acuerdo", afirmó la publicación de Facebook que denunció la situación.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq