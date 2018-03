Una pasarela peatonal que aún se encontraba en construcción se derrumbó en Miami, Estados Unidos, causando al menos seis heridos y "varios muertos", reconoció la policía de la ciudad.

El puente peatonal esta ubicado en la calle 8 del suroeste, y buscaba facilitar el tránsito entre la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y la ciudad de Sweetwater.

Police telling me there are “mass casualties” after bridge at FIU collapses to the ground. @MiamiHerald

This is the scene at @FIU after bridge collapses. Police moving the media away “just in case the rest falls down.” pic.twitter.com/Vw2wZKraj1