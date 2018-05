EE.UU: Padres recurren a un juez para expulsar de su hogar a su hijo de 30 años

Un juez en Estados Unidos ordenó a un hombre de 30 años abandonar la casa de sus padres luego que éstos recurrieran a una acción judicial para sacarlo del hogar.

El hijo, Michael Rotondo, se había ido de la casa de sus padres pero volvió hace ocho años atrás, y representándose a si mismo frente al juez argumentó que tenía el derecho a residir seis meses más en la casa de sus padres.

Los padres, Christina y Mark Rotondo, le comunicaron por escrito a Michael el 2 de febrero que "hemos decidido que debes abandonar esta casa inmediatamente. Tienes 14 días para irte."

Posteriormente le enviaron una segunda carta el 13 de febrero, adelantándole que realizarían una acción judicial el 15 de marzo. La tercera carta llegó con una oferta de 1.100 dólares, unos 687 mil pesos, para ayudarle a buscar otro hogar. Incluso enviaron una cuarta carta advirtiendo que no habían visto ninguna señal que iba a irse.

Según Michael, que se describe a sí mismo como un "millenial liberal", sus padres dejaron de alimentarlo en noviembre, fecha en la que los demandó pero el caso fue desechado rápidamente por la corte.

La explicación a la situación según Michael es que sus padres están enojados con él y lo echaron de la casa por perder la custodia de su hijo: "No los describiría como buenos padres", comentó asegurando que "me he dedicado a ser padre estos últimos años, por eso no he buscado una profesión y aún vivo con mis papás". Michael nunca ha vivido con su hijo.