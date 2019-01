EE.UU: Ola de frío ártico es tan intensa que cancelaron distribución de cerveza en ciertas regiones

Una ola de frío ártico se encuentra sobre Estados Unidos produciendo temperaturas extremadamente bajas durante la semana en el país, como por ejemplo en Minnesota que este martes registró un viento helado de -52ºC.

El frío es tal en Norteamérica que en algunas regiones de EE.UU. cancelaron la distribución de cerveza por temor a que el bebestible se congele al exponerse al exterior, aseguraron medios locales.

El presidente de la Asociación de Vendedores de Cerveza de Minnesota, Mike Madigan, aseveró que "la mayoría no está realizando entregas", pese a que "hay algunos que tienen camiones calefaccionados", pero no son muchos porque no es lo normal para esta industria tener ese tipo de vehículos.

El punto de congelación de la cerveza es inferior a los 0ºC del agua ya que contiene alcohol, y se estima que cada grado alcohólico disminuye ese punto de congelación en casi medio grado, por lo que dependiendo de la variedad este líquido se congela alrededor de los -5ºC.