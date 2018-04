EE.UU: Falleció Barbara Bush, la esposa de George Bush y madre de George W. Bush

La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, falleció a los 92 años tras caer enferma el pasado 15 de abril y negarse a ser atendida debido a su avanzada edad.

La matriarca de la familia Bush era la esposa del expresidente George H.W. Bush que gobernó entre 1989 y 1993, y madre de George W. Bush, presidente entre 2001 y 2009. Tenía seis hijos y 14 nietos.

Barbara Bush es una de las dos primeras damas de la historia de EE.UU. que también fue madre de un presidente, siendo la otra Abigail Adams, esposa de John Adams y madre de John Quincy Adams.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc