EE.UU. entregó los primeros detalles técnicos del muro en la frontera con México

La administración de Donald Trump entregó los primeros detalles concretos del muro que pretende construir en la frontera de Estados Unidos con México. El Departamento de Seguridad Nacional ya tiene definido el concepto que considera ideal para su construcción.

El diseño presentado muestra una primera valla física en la misma línea de separación, una zona de vigilancia de unos 35 metros y un nuevo muro secundario de cemento de hasta casi 10 metros, para el que se han elegido ya cuatro empresas que deberán presentar sus prototipos.

Roland Vitiello, responsable en funciones de la oficina de Protección Fronteriza, explicó que las compañías seleccionadas tienen un plazo de 30 días para presentar sus propuestas en función de los requerimientos. Después habrá un periodo de dos meses durante el que se harán las pruebas físicas para la selección.

Las empresas elegidas para esta primera fase son Caddelll Construction (Alabama), Fisher Sand & Gravel (Arizona), Sterling Construction (Texas) y Yates & Sons Construction (Misisipi).

Los prototipos, explicó Vitiello, están pensados para reforzar el muro fronterizo en San Diego (California). Tendrán entre 5,5 y 9 metros de altura. Deberán tener en cuenta la “estética” y cómo se va a integrar las nuevas tecnologías –cámaras y sensores- para vigilar la frontera. El concepto presentado incluye puntos de acceso desde el muro secundario a la zona neutra.

Esta primera fase movilizará 20 millones de dólares. Pero están en el aire los fondos que se necesitarán más adelante. La Cámara de Representantes logró incluir en el presupuesto para el próximo ejercicio del Departamento de Defensa una partida de 1.600 millones, pero no está claro que la maniobra vaya a tener el apoyo necesario en el Senado. Trump amenaza con no firmar el presupuesto si no se incluye.