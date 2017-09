EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU: "Corea del Norte está implorando por una guerra"

La tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos llegó al Consejo de Seguridad de la ONU. La presentante del Gobierno de Estados Unidos aseguró que "Kim Jong-un está implorando por una guerra", un día después del ensayo nuclear más potente realizado a la fecha por Pyongyang.

La embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Onidas (ONU), Nikki Haley, dijo que "el tiempo para medidas tibias del Consejo de Seguridad ha terminado". "Hemos tomado un modelo de aproximación progresiva y a pesar de las mejores intenciones, no ha funcionado", afirmó.

"Los miembros de este Consejo sin duda pedirán negociaciones y la vuelta del diálogo, pero como acabo de decir, ya hemos mantenido numerosos diálogos multilaterales con el régimen norcoreano y una y otra vez no funcionaron", agregó.

"La guerra no es nunca algo que los Estados Unidos busquen, pero nuestra paciencia no es ilimitada. La idea propuesta por muchos de dar un paso atrás es insultante. Cuando un régimen rebelde tiene armas nucleares y misiles intercontinentales apuntándote, no bajas la guardia", complementó.

Sin embargo, el representante chino, Liu Jieyi, declaró que su gobierno no tolerará acciones bélicas en la península coreana.

"El problema en la península debe resolverse pacíficamente. China no tolerará que haya caos y guerra en la península coreana", dijo.

"La situación en la península se está deteriorando constantemente mientras hablamos, cayendo en un círculo vicioso", agregó.