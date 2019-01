EE.UU. desobedece orden de Maduro y no retirará a sus diplomáticos de Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump, informó que Estados Unidos mantendrá a sus diplomáticos en Venezuela, pese a que Nicolás Maduro anunció el quiebre de las relaciones con la Casa Blanca y ordenó la salida del país de todos los representantes norteamericanos.

Según Pompeo, Maduro, a quien calificó de “expresidente, "no tiene la autoridad legal para romper las relaciones con EE.UU. o para declarar a los diplomáticos estadounidenses persona non grata".

U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations.