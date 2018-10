Ecuador: turba linchó a tres personas que confundieron con secuestradores de niños

Dos hombres y una mujer fueron linchados por una turba que creía que se dedicaban a robar niños, en la localidad de Posorja, Ecuador.

Sin embargo, las víctimas habían sido detenidas por la policía por el robo de 200 dólares y dos teléfonos celulares a una mujer.

La gente que participó del ataque confundió los pedidos de auxilio de la mujer con un intento de secuestro de menores.

Lo de #Posorja duele... una Policía que ya no es respetada por nadie y una justicia en la que nadie confía... por eso se dan esta justicia por mano propia que volvió a mucha gente criminal esta tarde.pic.twitter.com/yBt2KZoAcI — borisvian1 (@shababaty) 16 de octubre de 2018

La muchedumbre quemó un taxi, seis motocicletas y un destacamento de policial, desde donde sacaron a las víctimas para ajusticiarlas.

"Se les trató de hacer entender que esto fue un robo, que no había ninguna persona muerta, no había niños robados, no había niños muertos, era un robo", dijo la general Tannya Varela