Dos niños muertos deja atropello a multitud en Nueva York

Dos menores de edad muertos y tres personas heridas dejó un atropello múltiple en Brooklyn, Estados Unidos, cuyo responsable es una mujer que conducía bajo los efectos de estupefacientes



Según CBS Nueva York, el incidente ocurrió al mediodía local entre la Quinta Avenida y la Novena Calle.



Los heridos fueron trasladados al hospital Metodista de Nueva York, mientras que la mujer fue detenida por testigos cuando intentaba escapar.



Al respecto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, realizó un punto de prensa, indicando que fue bastante triste lo ocurrido y que se realizan las investigaciones respectivas para dar con las causas de lo sucedido.

