Dos mujeres se suman a las denuncias de abusos sexuales en contra de Óscar Arias

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz de 1987, Óscar Arias, vio que se sumaron dos nuevas denuncias de mujeres en su contra por abusos sexuales. Ambas hicieron presente sus casos en medios de comunicación, a 24 horas de que una médica de 35 años interpusiera una demanda judicial por violación en su país.

La periodista Nono Antillón describe su caso en el periódico costarricense La Nación, mientras que la directora de comunicaciones de Human Rights Watch, Emma Daly, cuenta su caso en el diario estadounidense The Washington Post. Ambas aseguran que el exmandatario tocó sus cuerpos de forma impropia y utilizando la fuerza.

"Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear", relata Antillón, mientras que Daly contó que en 1990 en un hotel de Nicaragua se acercó a Arias para hacerle una pregunta y en lugar de responder le tocó los senos.

Informa El País que el Premio Nobel de la Paz también enfrenta una acusación por el delito de prevaricación, al presuntamente haber actuado al margen de la ley al favorecer la instalación de una polémica mina de oro en la frontera con Nicaragua. Sobre él pesa una acusación del ministerio fiscal y falta conocer si el caso va a juicio.