Dos adolescentes salvaron a niño de 9 años que estaba siendo violado por su padrastro

Un admirable acto de valentía se registró en la localidad de Tristán Suárez, en Argentina, esto luego que dos adolescentes rescataran a un menor de 9 años que estaba siendo violado por su padrastro en un terreno abandonado.

El hecho ocurrió cuando Marcos y Uriel, de 13 y 15 años, divisaron al hombre conocido como "Peteke", violando a su hijastro de 9 años y amenazándolo con un cuchillo, según relata en exclusiva el medio trasandino Crónica.

Al ver que el sujeto estaba armado, los jóvenes fueron a buscar palos para defender al niño, y corrieron a avisarle al dueño del campo para que llamara a la policía, y luego se acercaron sigilasamente al violador.

Cuando el agresor se dio cuenta que lo habían descubierto, intento darse a la fuga, pero los niños lograron reducirlo a golpes y lo llevaron hasta la entrada del sitio para facilitar la detención policial.

"Yo no sentí miedo, lo que sentí fue ganas de pegarle al tipo ese", relató Uriel, el mayor de los jóvenes, asegurando que le dio mucha "bronca", porque vio al niño mal.

La madre de los Marcos reconoció al medio que "tengo una mezcla de sensaciones, como orgullo, pero a la vez pena por el chico abusado y horror por lo que mi hijo tuvo que ver. Lo felicité porque él arriesgó su vida para defender a otro, siendo muy pequeñito".

No obstante, la mujer confesó que no le sorprene de este accionar valiente de su hijo, porque "cuando tenía 5 años, su papá me estaba moliendo a golpes, dejándome inconsciente y él tomó un secador y lo espantó. Después corrió y llamó a la policía".

El menor de edad abusado fue derivado a un hospital, mientras su agresor quedó detenido.