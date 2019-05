Donald Trump: 'Si Irán quiere luchar, ese será el final oficial de Irán'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con su “final oficial”, de acuerdo con un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.

"Si Irán quiere luchar, ese será el final oficial de Irán. ¡Nunca amenacen a Estados Unidos de nuevo!", escribió.

Horas antes del mensaje, un cohete había caído sobre la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la Embajada estadounidense, entre otras, sin causar víctimas.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!