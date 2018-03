Donald Trump se reunirá con empresas de videojuegos para combatir tiroteos en EEUU

A raíz de la masacre ocurrida en Parkland Florida que dejó a casi 20 muertos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con ejecutivos de empresas de videojuegos para poder debatir acerca de la violencia en los títulos y así ayudar en la prevención de nuevos tiroteos.



La medida fue informada por el periodista de la NBC, Peter Alexander, quien señaló que la temática en rigor será discutir sobre la seguridad en las escuelas norteamericanas.



Recordemos que en varias oportunidades, Trump ha manifestado que se debe controlar lo que ven y hacen los niños, incluyendo el uso de los videojuegos. Un vínculo que no cuenta con evidencia para poder justificar que la violencia se fomenta con este tipo de entretenimiento.

La decisión ha generado una serie de repercusiones, entre quienes amparan la medida del mandatario y los que consideran que el foco del problema está en otro punto, como es el acceso a armamento.

