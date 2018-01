Donald Trump se considera "un genio... y un genio muy estable"

Una llamativa afirmación realizó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al declarar que se consideraba "un genio... y un genio muy estable" a través de una serie de mensajes a través de Twitter.

El Mandatario, que actualmente lidera una ofensiva contra el libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" escrito por el periodista Michael Wolff, afirmó que durante toda su vida ha valorado su estabilidad mental y ser realmente inteligente, declarando incluso que el hecho de haber sido empresario, estrella de televisión y ahora Presidente lo hace un genio, uno muy estable.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....