Donald Trump se burla del cambio climático: 'Vuelve rápido, te necesitamos'

A días de que un uno de los nuevos ministros brasileros calificara al cambio climático de un "plan del marxismo", el presidente de Estados Unidos eligió burlarse del proceso de calentamiento global que vive el planeta Tierra.

Donald Trump utilizó Twitter para distanciarse del consenso científicos sobre el efecto en la vida que tiene el aumento sostenido de las temperaturas, ejemplificando con la ola de frío que vive la zona noreste y medioeste del país norteamericano

"Las temperaturas de la brisa del viento están llegando a menos 60 grados, la más fría registrada. En los próximos días, se espera que se enfríe aún más. La gente no puede durar afuera ni siquiera por unos minutos", escribió el republicano.

En el mismo mensaje el multimillonario estadounidense agregó la pregunta burlesca: "¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? Por favor Vuelve rápido, te necesitamos!".

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!