Donald Trump reiteró que dialogar con Corea del Norte no va a funcionar

La relación entre Estados Unidos y Corea del Norte está en punto crítico, luego del ensayo nuclear que este domingo realizó el país asiático.

En la jornada del sábado, el Gobierno de Kim Jong Un dio a conocer que fabricaron una bomba de hidrógeno, lo que provocó una severa reacción desde la Casa Blanca.

Fue el presidente norteamericano, Donald Trump, el que rechazó categóricamente la prueba realizada por los norcoreanos.

A través de su cuenta de Twitter, reiteró que el diálogo con ellos no es una opción, y amenazó con desatar un conflicto armado entre ambas naciones.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!