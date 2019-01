Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

En los últimos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al timonel de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo del país sudamericano.



Así quedó consignado a través de un tuit de la Casa Blanca, en una reacción que se da luego de que el líder opositor a Nicolás Maduro se autoproclamara como máxima autoridad, en medio de las marchas opositoras que se han desarrollado durante este miércoles en Caracas y otras ciudades.



En un comunicado, Trump señala de paso que se usará "todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración de la democracia venezolana", invitando al resto de los gobiernos occidentales a reconocer también a Guaidó.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.