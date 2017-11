Donald Trump pidió pena de muerte para autor del ataque en Nueva York

Donald Trump reaccionó con dureza al atentado en Nueva York, que ocurrió durante la tarde de este martes.

El Presidente de Estados Unidos, a través de su cuenta oficial de Twitter, pidió la pena de muerte para el autor del ataque.

Además, el mandatario norteamericano lo trató de "animal" y no descarta enviarlo a la cárcel de Guantánamo.

Pese a que el sistema capital de esta ciudad no contempla dicho castigo, Sayfullo Habibullaevic Saipov podría ser condenado en un juicio federal por terrorismo.

Hay antecedentes previos de estos juicios, pues en 2013 uno de los detenidos por el ataque en la Maratón de Boston fue sentenciado a la pena capital.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!