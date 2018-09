Donald Trump compareció ante la Asamblea General de la ONU y desató las risas de los representantes de los otros países.

"En menos de dos años mi gobierno ha logrado más que casi cualquier otro en la historia de nuestro país", dijo el Presidente de Estados Unidos y los otros diplomáticos no pudieron contener la risa.

"No esperaba esta reacción, pero está bien", agregó el jefe de la Casa Blanca.

"In less than 2 years my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true," Pres. Trump says, before U.N. crowd erupts in laughter.



"Didn't expect that reaction, but that's OK," he adds.https://t.co/KPHvoF7j7C pic.twitter.com/5VJHSew3Wx