Donald Trump hace frente a Corea del Norte: "Hablar no es la respuesta"

Donald Trump avivó el fuego de la crisis diplomática con Corea del Norte, luego que el gobierno de Kim Jung-un lanzó un misil que sobrevoló Japón.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos afirmó que "hablar no es la respuesta" a la situación.

"Los Estados Unidos han estado hablando con Corea del Norte, y les han estado pagando dinero de extorsión durante 25 años. ¡Hablar no es la respuesta!", escribió en la red social.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!