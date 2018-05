Donald Trump cancela la reunión con Kim Jong-un

Donald Trump canceló la reunión que sostendría con Kim Jong-un, el próximo 12 de junio en Singapur.

Mediante una carta, que fue publicada por la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos afirmó que, "en este momento, es inapropiado" sostener el encuentro, debido a la "rabia y abierta hostilidad" presente en las últimas declaraciones norcoreanas.

El mandatario norteamericano afirma en la misiva que la cita en Singapur no se celebrará "por el bien de ambas partes", pero "en detrimento del mundo".

Dirigiéndose directamente a Kim Jong-un, Trump declara que "usted habla de sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan inmensas y poderosas que ruego a Dios nunca tengamos que usarlas".

La noticia se conoce el mismo día en el que Corea del Norte destruyó su centro de ensayos nucleares.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1