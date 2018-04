Donald Trump anuncia lanzamiento de misiles contra Siria: "¡Prepárate Rusia!"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de misiles contra Siria y lanzó una dura advertencia ante una eventual resistencia organizada por Rusia.

En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló: "Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. ¡Prepárate, Rusia, estarán llegando, bonitos y nuevos e inteligentes!".

"No deberías ser socia del animal asesino del gas que mata a su gente y lo disfruta", recomienda Trump a su par, Vladímir Putin.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!