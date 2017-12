Donald Trump acusó al Gobierno de Irán de "cerrar internet" para evitar protestas

Donald Trump no tardó en reaccionar a las protestas contra el Gobierno de Irán, las que comenzaron el pasado jueves.

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a todas las redes sociales, luego de que sus habitantes rechazaran su accionar político y económico.

En su cuenta de Twitter, el mandatario de Estados Unidos criticó las violaciones a los derechos humanos en el país asiático.

Manifestaciones no autorizadas se han tomado las calles de la nación, en las que ya fallecieron dos personas.

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good!

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!