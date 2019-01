Diputado federal brasilero de oposición deja su cargo y el país ante las amenazas de muerte

Las amenazas de muerte llevaron a que el diputado federal por Río de Janeiro, Jean Wyllys, anunciara su decisión de renunciar a su cargo pese a haber sido electo por tercera vez consecutiva en octubre de 2018, además de que tras su período de vacaciones no retornará a territorio brasilero.

"El (ex presidente de Uruguay) Pepe Mujica, cuando supo que yo estaba amenazado de muerte, me habló: Muchacho, cuídate, los mártires no son héroes. Y eso es: no quiero sacrificarme", dijo el parlamentario del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), quien aún no decide en qué país se radicará.

En entrevista con el periódico Folha de Sao Paulo, Wyllys se preguntó "¿por qué querría vivir los cuatro años de mi vida en un automóvil blindado con guardaespaldas? ¿Cuatro años de mi vida cuando no puedo ir a donde quiero ir?". Su rol como activista y líder de la comunidad LGBT+ ha sido factor para recibir los ataques.

Sobre otras causas que lo llevan a dejar Brasil, el diputado comentó que también pesa la información del vínculo entre un exmilitar y el senador electo Flávio Bolsonaro, hijo del mandatario ultradarechista Jair Bolsonaro, sujeto que es sospechoso de encabezar una milicia y es investigado por el asesinato de Marielle Franco.

"Me aterra saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la esposa y la madre del sicario. El presidente que siempre me ha difamado, que siempre me insultó de manera abierta, que siempre utilizó su homofobia contra mí. Ese ambiente no es seguro para mí", dijo Wyllys al diario brasilero.

Las cifras sobre la creciente homofobia en ese país confirman los dichos del renunciado diputado. En 2017, año de campaña electoral, al menos 447 brasileros de la comunidad LGBT+ fueron asesinados por homófobos, lo que significa un 30% de incremento desde 2016.