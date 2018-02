Dimite el subsecretario del gobierno de Macri que ocultó dinero en Europa

Ante la presión por el escándalo desvelado sobre una cuenta oculta en un banco de Andorra que tuvo el subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, el alto cargo del gobierno de Mauricio Macri presentó su renuncia.

La salida llega también por presiones internas. Algunos de los socios de la coalición Cambiemos estaban reclamando al mandatario que apartara temporalmente a Díaz. Mario Negri, diputado del Partido Radical, escribió en redes sociales que "debería pedir su separación del cargo, ir a la justicia y aclarar su proceder".

El alto cargo insistió que no hizo nada incorrecto y no tenía por qué dimitir. El gobierno de Macri decidió protegerlo y esperaba ver que bajara la presión. El dinero de Andorra viene, según el propio Díaz, de negocios del fútbol, un asunto sensible en el entorno del presidente, que dirigió a Boca Juniors y ahí salta a la política.