Dilma Rousseff: "No hay camino que no sea el de las elecciones"

La ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, analizó la crisis que vive actualmente su país y el arresto del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva.

En conversación con El País, aseguró que "para nosotros Lula sigue siendo el candidato. Creemos que tenemos razón y en el Supremo Tribunal Federal hubo un empate, cinco a cinco".





Respecto a una eventual suspensión de la candidatura de Lula por el Tribunal Electoral, Dilma cuestionó: "¿Cómo cree que se siente Brasil sabiendo que el presidente (Michel Temer) dirige una cuadrilla de criminales?".

"O que hay grabaciones, pruebas materiales, contra el candidato que derroté en 2014 (Aécio Neves)? ¿Ellos pueden presentarse y Lula no? ¿Qué justicia es posible en un país donde pasa esto?", lamentó.

La mandataria subrayó que "necesitamos que el país vuelva a encontrarse, el país no puede continuar dividido. No es posible que lo que nunca sucedió antes, el asesinato de Marielle Franco, los tiros contra la caravana de Lula, sea la forma de hacer política".





Según Rousseff, "para que esto sea superado, no hay camino que no sea el de las elecciones. Por eso creemos que tenemos todo el derecho de participar".

"Lucharemos para que haya elecciones. Incluso la dictadura militar tuvo que celebrar elecciones para crear una imagen de tranquilidad. Creo que si ganara Lula, volvería la estabilidad a Brasil. Es lo que espero", añadió.

La exmandataria también reflexionó sobre sus vínculos con la corrupción y sostuvo tajante que "tengo la tranquilidad de decir que me han investigado y, hasta hoy, no me condenaron ni me procesaron por nada".