Díaz-Canel: "Si se mantiene esta aberrante actitud de EE.UU. contra Cuba, no hay diálogo"

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, descartó cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno de Estados Unidos mientras mantenga su "actitud aberrante" hacia la isla.

En entrevista con la cadena TeleSur, el mandatario sostuvo que "no se puede aspirar a un diálogo donde una parte condiciona a la otra de que tienes que renunciar a tu soberanía e independencia".

"Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", subrayó.





Díaz-Canel reconoció los retrocesos con la administración de Trump pese a los esfuerzos de Barack Obama se acercar posiciones y puntualizó que el principal obstáculo entre ambos sigue siendo el bloqueo comercial que se ha mantenido durante cinco décadas contra la isla.

"Es una práctica brutal. Yo diría que es un hecho de lesa humanidad. Atenta contra un pueblo condenado a morir de hambre, de necesidades", disparó.

También calificó de "totalmente inaceptables" las medidas que restringen las medidas que restringen nuevamente los viajes de estadounidenses a Cuba y prohíben las inversiones de empresas en la isla.





Sobre su relación con Raúl Castro, Díaz-Canel aseguró que lo considera "como un padre que me está guiando y que a la vez nos está dejando caminar, hacer sin dejar de cumplir sus funciones y su jerarquía como secretario general del Partido".

"Él aconseja de manera muy sincera y sin el menor atisbo de una vanidad, de imponer o de limitarnos en algo (...) el pueblo cubano está muy conciente de que Raúl está presente, está activo y está siempre al tanto de todo lo que está sucediendo", manifestó.

Finalmente, sobre la modernización constitucional en Cuba donde se quitó la palabra "comunismo", el mandatario precisó que el país no renunciará a los valores de la revolución cubana, pero que necesita "actualizar" su modelo económico y social.

En ese sentido, también se mostró partidario de las uniones de personas del mismo sexo y sostuvo que "yo defiendo que no haya ningún tipo de discriminación".

