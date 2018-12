Detienen a alta ejecutiva de gigante tecnológica china por pedido de EEUU

En riesgo la tregua comercial China-EEUU. La alta ejecutiva e hija del fundador del gigante tecnológico chino Huawei fue arrestada en Canadá por solicitud de Estados Unidos. Meng Wanzhou, directora de finanzas de la tecnológica, fue capturada la noche en que los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping cenaban en Buenos Aires.

En la cita el gobernante republicano y el líder comunista acordaron una tregua de 90 días de la llamada guerra comercial, la que viene perjudicando a ambas economías. La detención de Meng abre un nuevo capítulo de como la Casa Blanca se relacionará con Beijing, la que presionará al gobierno canadiense para que sea liberada.

Informa The New York Times que Ian McLeod, el vocero del departamento de justicia de Canadá dijo que es "buscada por los Estados Unidos para la extradición", pero no entregó una razón del arresto, argumentando que existe una prohibición de informar solicitada por Meng. La audiencia de fianza está fijada para este viernes.

Huawei es investigado por supuestamente violar sanciones comerciales estadounidenses a Cuba, Irán, Sudán y Siria. La embajada china en Canadá comunicó que "se opone firmemente y protesta enérgicamente por este tipo de acciones" y llamó a las autoridades canadienses a "corregir de inmediato el delito y restaurar la libertad personal" de Meng Wanzhou. La empresa asegura que enfrenta cargos sin especificar.