Despliegan unidad antiterrorista en Holanda tras tiroteo en Utrecht

Un muerto y varias personas heridas dejó un tiroteo en un tranvía de la ciudad holandesa de Utrecht.

Según reportó la policía, el hecho ocurrió alrededor de las 10:45 hora local (5:45 hora chilena) en la Plaza 24 de Octubre de dicha ciudad, cerca del antiguo hosptial Oudenrijn.

Testigos aseguraron al diario Algemeen Dagblad que se trata de una persona la que realizó los disparos, quien posteriormente se dio a la fuga.

Tras el hecho, autoridades holandesas desplegaron su unidad antiterrorista, incluidos dos helicópteros que sobrevuelan la ciudad. De momento, el autor del ataque no ha sido capturado.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.