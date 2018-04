Desarrollan el primer fármaco con el potencial de curar diabetes tipo 1

Un fármaco probado con éxito en ratones y en cultivos de células humanas, es capaz de revertir los síntomas y las causas de la diabetes tipo 1. El logro se detalla en Nature Communications y es de un equipo internacional de científicos. Lograron identificar un receptor molecular adecuado que se pueda activar con un fármaco y sería posible diseñar moléculas sintéticas para dar con el medicamento.

"Si realmente son capaces de trasladar esto a humanos, y eso será en un futuro no corto, tiene aplicaciones no solo en prevención sino en tratamiento. Esto abre una puerta a la curación de la diabetes tipo 1", comentó Ramón Gomis, académico de la Universidad de Barcelona, quien no participa en el estudio.

La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune que suele aparecer en la infancia. En los 21 millones de pacientes que la sufren, los linfocitos destruyen las células beta del páncreas, encargadas de almacenar y secretar insulina, creando una dependencia de por vida a la inyección de esta hormona. El nuevo fármaco reduce el ataque autoinmune y repone la población de células beta destruidas.

La estructura del compuesto BL001 lo patentó la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Su diseño activa un receptor molecular situado en la superficie de unas células inmunes y de las del páncreas, según la primera autora del estudio, Nadia Cobo-Vuilleumier. La interacción reduce la inflamación y protege a las células beta.

El receptor también se encuentra en las células alfa del islote de Langerhans, que almacenan y secretan la hormona glucagón. El fármaco provoca la transformación de células alfa en células beta. Este fenómeno de transdiferenciación resuelve un problema de las terapias celulares, que es regenerar la población de células beta a partir de una muestra inexistente o dañada.

El fármaco tuvo éxito para prevenir y tratar la diabetes en ratones transgénicos y en cultivos de tejido pancreático. El investigador principal, Benoit Gauthier, quiere tener un medicamento "lo antes posible", pero aclara que es imposible saber cuándo lo conseguirán: "Desarrollar un fármaco desde el laboratorio hasta el paciente cuesta unos 20 millones de euros. Hemos gastado tres millones ya. Si me das 17 millones mañana, en unos pocos años, si todo va bien, ya estaría en el mercado".