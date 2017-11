Desapareció submarino de la Armada argentina con 37 tripulantes

El submarino argentino ARA San Juan se extravió hace dos días en la zona del golfo San Jorge, en Chubut, y las autoridades de la Armada trasandina todavía no tiene pistas de su paradero.

De acuerdo con La Nación de ese país, la nave, modelo TR-1700 con propulsión diésel-eléctrica y capacidad para 37 tripulantes, habría tenido problemas con el suministro de energía.

"La última información fehaciente y oficial es que aún no se encontró al submarino. No es que está perdido, para estar perdido hay que buscarlo y no encontrarlo", dijo Enrique Balbi, jefe del Departamento Comunicación Institucional de la Armada.

Según Balbi, el submarino “se estaba dirigiendo desde la base naval Ushuaia a la base naval Mar del Plata, su apostadero habitual, en un camino muy abierto" y que "en algún momento dejó de haber comunicación".

El submarino fue construido en Alemania en 1985 y llegó a Argentina en 1986. Tiene 66 metros de eslora, siete metros y medio de manga (ancho) y es un submarino convencional, diésel-eléctrico. El ARA San Juan fue sometido en 2008 a una "reparación de media vida".