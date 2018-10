Denis Mukwege y Nadia Murad ganan el Premio Nobel de la Paz 2018

El Comité Noruego galardonó al congoleño Denis Mukwege y la yazidí Nadia Murad con el Premio Nobel de la Paz 2018.

El primero es un médico ginecólogo de 63 años que ha pasado gran parte de su vida ayudando a las víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC).

En 1999, fundó el hospital de Panzi en la ciudad de Bukavu, donde ha intervenido a más de 40 mil mujeres violadas y víctimas de la ablación -extirpación del clítoris-.

"El doctor Mukwege ha condenado repetidamente la impunidad por violaciones masivas y ha criticado al gobierno congoleño y a otros países por no hacer lo suficiente para detener el uso de la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de guerra", subrayó el Comité Noruego.

En 2012, tras dar un discurso en la ONU, sufrió un atentado donde murió uno de sus colaboradores. En la ocasión, pidió una "condena unánime" contra los grupos "responsables de actos de violencia sexual".

Por otro lado, la activista yazidí de 25 años, Nadia Murad, fue secuestrada y vendida como esclava sexual por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). La joven logró escapar en noviembre del 2014 y acabó en un campo de refugiados en Irak.

El Comité Noruego destacó que la joven "es la testigo que habla de los abusos cometidos contra ella y otros. Ella ha demostrado un valor extraordinario al relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas".

Para la edición 2018 del Nobel se presentaron 331 candidaturas, la segunda mayor cifra de la historia. De ellos, 216 correspondían a personas, mientras que las 115 restantes eran grupos u organización.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e