Cuatro leones cachorros fallecieron en Israel a dos horas de haber nacido

Cuatro cachorros de león fallecieron a las dos horas después de haber nacido, debido a una tormenta que afectó a Franja de Gaza, por ende al zoológico en donde los animales se encontraban.

Según informó Daily Mail, el dueño del lugar señaló que cubrió la jaula donde se encontraban los bebés con mantas, para prevenir que les pasara algo producto del frío.

Sin embargo, el sujeto regresó dos horas después para chequear el estado de los leones, encontrando a dos de ellos muertos. Al notar esto, se llevó a los otros dos a su casa para cuidarlos, pero apenas los dejó de nuevo en el zoológico, murieron.

Fathu Jumma, el hombre que se hizo cargo de los pequeños, culpó al frío y a Israel, asegurando que "no pudimos asegurar los complementos alimenticios, medicamentos y antibióticos necesarios para salvar las vidas de los cachorros. No tenemos suficiente dinero y el bloqueo está exacerbando la situación".

Además, expresó estar preocupado ante la posibilidad de que otro felino -o animal- fallezca, señalando que "también podemos perder la leona, que recientemente dio a luz y cuya mala salud ha empeorado en los últimos días".

