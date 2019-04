Correa califica de 'canallada y cobardía' decisión de Moreno de permitir el arresto de Assange

Rafael Correa, quien concedió el asilo diplomático a Julian Assange en 2012, criticó que el presidente Lenín Moreno permitiera el arresto del cofundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.

"'Decisión soberana', ¡vaya manera de llamar a la mayor canallada y cobardía!”, escribió el exmandatario ecuatoriano en su cuenta de Twitter.

"De ahora en adelante a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno", agregó.

Según Correa, la decisión de Moreno de quitarle el asilo diplomático a Assange responde a un “tema personal” del mandatario.

“En venganza porque Wikileaks públicó INA papers, el grave caso de corrupción en que está envuelto Moreno. Cuenta secreta, INA Investment 100-4-1071378, Balboa Bank Panamá”.

Julian Assange was expelled from the Ecuadorian Embassy for exposing Pres. Lenin Moreno’s corruption in the #INAPapers

Moreno’s secret account (money laundering):

100-4-1071378

Balboa Bank Panamá. pic.twitter.com/ntDNUh5vcv