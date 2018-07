Corea del Norte inicia desmantelamiento de su mayor base de desarrollo de misiles

Corea del Norte cumplió su palabra y comenzó el proceso de desmantelamiento de una de sus mayores instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos.

La página especializada 38North publicó una serie de imágenes satelitales del complejo aeroespacial de Sohae, situado al noreste del país, capturadas los días 20 y 22 de julio.

En ellas se puede apreciar una grúa y vehículos de gran tamaño en plenas labores, junto con la destrucción parcial de algunos bloques del complejo, donde destaca un edificio montado sobre raíles donde se ensamblaban los cohetes.

En Sohae, el gobierno de Kim Jong-un desarrolló la tecnología necesaria para enviar cohetes en el espacio y fabricar motores para sus misiles balísticos de alcance intercontinental, claves en su programa de armamento nuclear.

En 2012 y 2016, Pyongyang lanzó dos cohetes desde ese complejo, cuyo principal objetivo era poner en órbita dos satélites en el espacio. Sin embargo, la comunidad internacional lo interpretó como pruebas encubiertas de misiles.

Con la presencia de periodistas extranjeros como testigos, Corea del Norte destruyó en mayo su centro de pruebas nucleares en Punggye-ri, donde se llegaron a detonar seis bombas atómicas desde su creación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró satisfecho ante las noticias y destacó que "ningún cohete ha sido lanzado por Corea del Norte en 9 meses ni ha habido pruebas nucleares", pese al lento avance de las conversaciones.

"Japón está feliz, toda Asia está feliz. Pero las Fake News están diciendo, sin preguntarme nunca (siempre con fuentes anónimas), que estoy enfadado porque no hay avances lo suficientemente rápido. ¡Incorrecto, estoy muy feliz!", sentenció.

