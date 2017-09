Controversia en Estados Unidos por policía que asegura que "solo matan a gente negra"

Nuevamente el racismo en la policía de Estados Unidos está en tela de juicio, luego de que se registrara un procedimiento en el que un oficial le confiesa a una persona que "solo matamos a personas negras".



De acuerdo a CNN, el incidente ocurrió en la madrugada del 10 de julio del año pasado en Cobb, Gegorgia, cuando un agente detuvo un vehículo al sospechar que el conductor estaba ebrio. En ese contexto, el protagonista del video conversa con una mujer que iba de copiloto.



Durante el diálogo, la fémina asustada señala que "he visto videos de policías…", a lo que el oficial le interrumpe diciéndole “pero no eres negra. Recuerda. Solo disparamos a personas negras. Solo matamos a personas negras, ¿no es cierto? En todos los videos que has visto, ¿has visto a gente negra morir? Lo has visto".



La polémica quedó instalada, pero los oficiales norteamericanos se defienden, indicando que el agente usó esas palabras para que así la mujer colaborara y evitara hacer un arresto.



No obstante, el diálogo utilizado no ayuda en nada, puesto que el conductor del vehículo era un latino y la mujer de origen griego.