Conservadores y laboristas cierran con polémica sus negociaciones del Brexit

En el Reino Unido aparece la debilidad del adversario como excusa. Jeremy Corbyn comunicó a Theresa May que cierran las negociaciones para alcanzar un pacto sobre el Brexit. El líder del Partido Laborista acusó a la "cada vez mayor debilidad e inestabilidad del gobierno" de lo ocurrido. La titular del Partido Conservador criticó la falta de claridad opositora para decidir si quieren o no otro referéndum.

May convenció a sus homólogos en la Unión Europea que le dieran una nueva prórroga para alcanzar un consenso nacional del Acuerdo de Retirada. El choque parlamentario estaba en que los euroescépticos conservadores impedirán la pretensión laborista de una unión aduanera con la UE, mientras los diputados de Corbyn avisaron que cualquier acuerdo no lo respaldarían si no incluía el celebrar un referéndum confirmatorio.

"Desde que anunció su decisión de dimitir, sus ministros se han lanzado a competir entre ellos para arrebatarle el liderazgo. La posición del gobierno se ha vuelto muy inestable y su autoridad se ha visto erosionada. A menudo, las propuestas de su equipo negociador se han visto contradichas públicamente por sus propios ministros", argumentó Corbyn sobre la fallida negociación con el gobierno, informa El País.

May dijo que "hemos sido incapaces de superar el hecho de que no existe una posición común en el Partido Laborista acerca de si desean llevar a buen puerto el Brexit o si lo que quieren es un segundo referéndum para revertir la decisión de la ciudadanía". El siguiente paso para Downing Street será acudir de nuevo al Parlamento y plantear una serie de opciones alternativas a su plan, para ver cuál tiene apoyo. Ahora se volverá a someter a votación por cuarta vez a principios de junio.