El juicio contra uno de los condenados de la Guerra de Bosnia, donde fueron asesinados más de 8 mil musulmanes, debió ser suspendido por una compleja situación.

Slobodan Praljak, quien había sido sentenciado a 25 años de cárcel, tomó un líquido ante la atónita mirada de los presentes.

De acuerdo a la versión que le entregó al jurado, decidió consumir veneno al saber que la apelación sobre su sentencia fue rechazada.

