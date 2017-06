Combatiente kurda se salva de un francotirador y su reacción es sorprendente

Una combatiente kurda reaccionó con extraordinaria calma, luego de casi perder la vida en Siria. La mujer integra las Unidades de Protección Popular y en la ciudad de Raqa, disparaba contra efectivos del Estado Islámico.

En el video publicado por el periodista Hemze Hamza se ve cuando una bala disparada por un francotirador le pasa a pocos centímetros de su cabeza y choca contra un muro. La miliciana no pierde la calma y con una sonrisa muestra su valentía.

"Las mujeres kurdas no conocen el miedo", escribió Hamza en Twitter. La zona de Raqa es la autoproclamada capital del grupo terrorista. Allí el ejército sirio, con apoyo de Rusia y grupos de combate apoyados por la coalición internacional enfrentan al EI.

El Washington Post pidió a Mutlu Civiroglu, un analista de temas sirios y kurdos, que revisara el video. "Maté al Daesh", dice la mujer, usando las siglas del Estado Islámico. Alguien le dice que la bala casi la mató, ella se ríe y le pide que deje de grabar.

Keyboard warriors calling the sniper video fake, here is a very easy diagram of how this could have went down. pic.twitter.com/d1Pr52NXDu