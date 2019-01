Colombia: ELN se adjudicó atentado a escuela de policías que mató a más de 20 personas

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó la autoría del atentado explosivo contra la Escuela de Cadetes de la Policía colombiana, en Bogotá, que provocó la muerte de 21 personas, entre ellos el atacante, y 68 heridos.

En un artículo publicado en "Voces", su página de internet, el ELN argumentó que el objetivo "es una instalación militar" donde se forman oficiales de policía "que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente".

"Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", agregó el documento.

El atentado con una camioneta cargada con 80 kilos del explosivo pentolita ya había sido atribuido al ELN por la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa, después de identificar al conductor del vehículo como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, miembro de esa guerrilla.

El atentado puso fin al diálogo de paz con el Gobierno colombiano, luego que el presidente Iván Duque ordenó reactivar las órdenes de captura contra diez miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba, sede de las negociaciones.

"La paz no avanza y el proceso retrocede si los contendientes en una guerra no se respetan; esto empieza por respetar el dolor de todos", afirmó el grupo guerrillero. Según ellos, el Mandatario "no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz" aludiendo a la tregua navideña que el ELN hizo entre el 23 de diciembre y 3 de enero pasado.

Según el ELN, las Fuerzas Armadas "aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones".