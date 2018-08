Colombia anunció su retiro de Unasur

Colombia tomó "la decisión política" de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), algo que había anunciado su presidente Iván Duque, al considerar que es "cómplice de la dictadura venezolana". El canciller Carlos Holmes Trujillo precisó que enviarán una nota diplomática al organismo del que forman parte 12 países sudamericanos. "La nota está lista pero no se ha mandado", explicó el ministro.

El gobierno colombiano está en consultas con otros estados que pretenden tomar una decisión similar. "Si a raíz de esas conversaciones se consigue una reacción similar, actuaremos en conjunto, pero si eso no sucede Colombia denunciará el tratado constitutivo", dijo Holmes Trujillo. Esta medida entra en vigor seis meses después y, posteriormente, se retirarán de la organización.

El ministro de relaciones exteriores colombiano adelantó que dialogan con Argentina, Chile y Perú: "No voy a referirme más al tema porque no me corresponde hablar por ellos". Duque adelantó durante la carrera presidencial que buscan "denunciar en los foros multilaterales las dictaduras". Holmes Trujillo anunció que preparan una nueva política migratoria para afrontar "la crisis humanitaria con la llegada de migrantes de Venezuela".