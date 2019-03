Colapsa escuela primaria en Nigeria: más de 100 niños quedaron bajo los escombros

Un edificio de tres pisos, donde funcionaba la escuela primaria Baden, se derrumbó en la isla de Lagos, uno de los sectores más densamente poblados de Nigeria.

El colapso se produjo alrededor de las 10:20 de la mañana hora local (6:20 hora de Chile) y de momento no hay una cifra oficial de fallecidos o heridos, pero se calcula que un centenar de niños y profesores quedaron sepultados bajo los escombros.

BREAKING NEWS!!!

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT