Ciudadano deportado: Cuando entré a Chile lo hice de forma legal, con mis antecedentes limpios

Edwin Caicedo fue uno de los 51 ciudadanos colombianos expulsados en Chile el jueves pasado, en un proceso que tildó de injusto.



Durante su conversación con el diario La Tercera, el sudamericano expresó que en el país cafetero fue condenado por el delito de hurto calificado, con una pena de 32 meses de prisión. Sin embargo, nunca pisó una cárcel por aquel hecho, puesto que pagó una fianza.



"En Colombia robé una tienda. Pero pagué y quedé limpio de todo. Tengo mis antecedentes colombianos limpios. Incluso, cuando entré a Chile lo hice de forma legal, con mis papeles de antecedentes en mano. No entiendo por qué me sacaron. No soy un peligro para la sociedad", relató.



Caicedo relató que la Policía de Investigaciones lo citó a las oficinas del organismo el miércoles a las 16:00 horas. Sin embargo, la entidad lo fue a buscar a su casa a las 12:00 del mismo día.



"No me dejaron ni siquiera despedirme de mi familia. Incluso me quitaron el teléfono y me mantuvieron incomunicado en todo momento", detalló.



El colombiano aseveró que "mi familia va a pelear hasta lo último. Los tengo a todos en Chile y documentados. No entiendo por qué me hicieron esto. Yo allí no cometí ningún delito, solo me dediqué a trabajar".



Según complementó, ingresó al país en calidad de turista y en su arribo pidió refugio, el cual fue denegado. Tras esto, solicitó residencia temporal, la que sí fue concedida, aunque un problema en uno de los pagos migratorios le impidió seguir con el procedimiento.



Por último, contó que "trabajé en Lo Valledor descargando alcahofas, después vendí en Estación Central mote con huesillo y churros con manjar. Ni siquiera tengo una multa por no usar la tarjeta Bip! No respetaron mis derechos humanos".