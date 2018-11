Ciudad de EE.UU. quitó estatua de Cristóbal Colón en "un acto de justicia reparadora"

Las autoridades de la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos, retiraron una estatua en honor a Cristóbal Colón, en Grand Park, como "un acto de justicia reparadora" para los "habitantes originales".

"La estatua de Cristóbal Colón reescribe un capítulo manchado de la historia e idealiza la expansión de los imperios europeos y la explotación de los recursos naturales y los seres humanos", afirmó Hilda Solís, supervisora del condado de Los Ángeles, en declaraciones a la cadena local NBC4.

Solís, que fue secretaria de Trabajo bajo la presidencia de Barack Obama, es una de las impulsoras de la moción para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas, que ha sustituyó al Día de Colón por decisión del Concejo municipal.

More than 100 Angelenos gathered Saturday morning to watch crews remove a bronze statue depicting Christopher Columbus. #NativeAmerican #NativeTwitter #IndigenousPeoplesDay pic.twitter.com/YtymNenKhE