Cita Kim Jong-Un y Trump: "Hemos superado muchos obstáculos para llegar aquí"

Llegó el día de la cita. En Singapur se realizó la cumbre entre las máximas autoridades de Corea del Norte y Estados Unidos. La junta entre Kim Jong-un y Donald Trump se inició con un apretón de manos de doce segundos y continuó con una reunión privada -solamente acompañados de sus intérpretes- durante 45 minutos.

"Hemos superado muchos obstáculos para llegar aquí", dijo el líder norcoreano. Para el estadounidense es relevante que "vamos a tener una gran relación" Ambos se mostraron distendidos y ajustándose al guion acordado por su delegaciones.

Kim y Trump llegaron al mismo tiempo al patio del hotel Capella en la isla de Ventosao. Se ubicaron en los extremos opuestos del estrado y luego avanzaron al mismo tiempo hacia el punto central, donde se saludaron ante un fondo con banderas.

"Los viejos prejuicios y prácticas actuaron como obstáculos en nuestro camino, pero los hemos superado y aquí estamos hoy", dijo Kim. "Tendremos una relación magnífica, no me cabe duda", expresó el republicano. Tras la cita los mandatarios no han emitido declaraciones informando sobre el diálogo, ni los acuerdos que alcanzaron.