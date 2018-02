Cierran Aeropuerto de Londres tras hallazgo de bomba de la II Guerra Mundial

El Aeropuerto de Londres fue cerrado durante la madrugada de este lunes tras el hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial en un muelle del Támesis, donde está ubicada la pista de aterrizaje.

Según un comunicado publicado en la página web del recinto, el dispositivo fue localizado exactamente en el muelle Rey Jorge V, mientras se encontraban realizando obras en la zona.

La policía londinense decretó el lugar como zona de exclusión, generando un radio de 214 metros y afectando a 16 mil pasajeros.

Las autoridades aeroportuarias se encuentran colaborando con un contingente compuesto por la Policía Metropolitana, la Marina Real británica y el municipio de Newham.

Londres fue uno de los objetivos de una intensa campaña de bombardeos de la fuerza aérea de la Alemania nazi contra territorio británico entre 1940 y 1941. Este plan de la Luftwaffe era conocido en la época como "Blitz" (guerra relámpago).

Second World War ordnance has been found in the Thames in Newham. @LondonCityAir is closed and road cordons remain in place whilst the Met & @royalnavy work together to remove it. Follow @metpoliceuk & @tfltravelalerts for updates. https://t.co/zOIUpGftvl