Científicos británicos no pudieron determinar origen de agente tóxico que envenenó a exespía

Científicos británicos no pudieron probar que el agente nervioso usado para atacar al exespía Sergei Skripal y a su hija fuera fabricado en Rusia, informan medios locales.

Los especialistas del centro de investigación Porton Down fueron incapaces de determinar el país de origen de la sustancia.

"Es nuestro trabajo proporcionar la evidencia científica de lo que es este agente nervioso en particular, identificamos que es de esta familia en particular y que es un grado militar, pero no es nuestro trabajo decir dónde fue fabricado", dijo Gary Aitkenhead, director ejecutivo del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (DSTL) en Porton Down.

"No hemos identificado la fuente precisa, pero hemos proporcionado la información científica al gobierno, que luego ha utilizado varias otras fuentes para reconstruir las conclusiones a las que ha llegado", agregó.

El reconocimiento llegó después de que Rusia le exigiera al Reino Unido presentar "todos los elementos posibles de evidencia" para demostrar su responsabilidad.

La primera ministra Theresa May, a poco de ocurrido el ataque, aseguró que era “altamente probable” que Moscú fuera responsable. Como medida de represalia, Gran Bretaña expulsó a 23 diplomáticos rusos.